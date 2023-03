Il 16 marzo di 20 anni fa veniva ucciso il nostro compagno antifascista Davide "Dax" Cesare in un agguato fascista nel centro di Milano.

Nella stessa notte in seguito al tragico avvenimento i compagni di Dax vennero prima istigati verbalmente e in seguito picchiati da carabinieri e polizia proprio mentre si trovavano in ospedale per assistere Davide e gli altri compagni feriti nell'aggressione.

Come antifascisti vogliamo rendere omaggio alla vita di Dax nella quale possiamo vedere di riflesso la nostra, noi insieme a tutti quelli che hanno immaginato un altro mondo possibile e hanno deciso di spendere ogni momento della loro vita a cercare di crearlo. In occasione della ricorrenza di questi avvenimenti sabato 18 Marzo alle ore 17 proietteremo al centro sociale csa Intifada un documentario sulla notte nera di Milano del 16 marzo del 2003.



La serata continuerà con dj set e live set di Klinical Center e friends. Presso il bar del centro sociale sarà possibile consumare un piatto di pasta sociale a offerta libera e bevande. Inoltre saranno presenti bancarelle di autoproduzione,banchi informativi Smash Repression e info shop di riduzione del danno.

Fonte: Csa Intifada/Comunità in Resistenza