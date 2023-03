Parco culturale a Empoli, affidata la progettazione definitiva esecutiva

Sono stati aggiudicati in via definitiva al Raggruppamento Temporaneo di Imprese Costituendo Archea Associati il servizio di progettazione definitiva esecutiva e la direzione dei lavori per la rigenerazione urbana del complesso piazza Guido Guerra con la realizzazione del nuovo teatro comunale. L'aggiudicazione definitiva è arrivata al termine dell'iter di verifica della regolarità del procedimento. Si tratta di una gara di appalto da circa 680mila euro.

L'aggiudicazione rappresenta uno step significativo per la realizzazione di un'opera da 9 milioni di euro, finanziata grazie a fondi PNRR: i lavori per la realizzazione del progetto inizieranno nell'anno in corso per concludersi nel 2026, secondo le tempistiche stabilite dal bando. Il cantiere, che sarà casa del nuovo teatro comunale Il Ferruccio e che interesserà tutta l'area di piazza Guido Guerra, prenderà il via in estate portando alla nascita di un teatro contemporaneo. Un teatro, rappresentato e presentato alla cittadinanza in questi mesi grazie a un plastico tridimensionale, ispirato al progetto di fattibilità dell'opera: il plastico racconta un teatro dimensionato per ospitare una sala da 250 posti, ampliabile a 499 grazie a una parete divisoria mobile; nella configurazione ridotta si crea un secondo spazio teatrale indipendente. Sarà presente anche una sala conferenze, in modo che nella configurazione di massima flessibilità si potranno sfruttare tre sale contemporaneamente. La dotazione scenica è funzionale per tutti i tipi di spettacoli, con la presenza anche della buca dell'orchestra. Il progetto prevede la realizzazione di una torre scenica, ‘punto di riferimento’ luminoso foderandola di vetro verde Empoli.

L'area esterna sarà riqualificata con una rinaturalizzazione della viabilità e dei parcheggi esistenti e la creazione di un'area pedonale lungo piazza Guerra, dalla rotatoria all’intersezione con viale Petrarca e via Barzino. L’incremento di aree verdi e permeabili è quantificabile in circa 600 mq per infrastrutture e giardini e circa 3000 mq per la rinaturalizzazione del parcheggio esistente con un bilancio dei parcheggi che rimarrà invariato grazie a 140 nuovi posti su due livelli interrati.

Il nuovo Parco culturale è di fatto un progetto strategico nato dalla volontà condivisa di amministrazione comunale e cittadinanza di riqualificare il complesso pubblico di piazza Guido Guerra e di rigenerare l'area urbana che lì si sviluppa, dando vita uno spazio inclusivo, polifunzionale, accessibile e sostenibile, punto di riferimento per cittadine e cittadini di tutto l'Empolese Valdelsa.

"Si va avanti con la progettazione del nuovo polo culturale e dei servizi, un intervento che significa risistemare tutta l'area di piazza Guido Guerra - sottolinea la sindaca Brenda Barnini - In questo contesto, prosegue lo sviluppo del progetto esecutivo del teatro Il Ferruccio, a partire dallo studio di fattibilità già presentato alla comunità sotto forma di plastico. Si tratta di un grande obiettivo per questa amministrazione e per tutta la città: proprio cittadine e cittadini hanno condiviso fin dall'inizio questo percorso, lo hanno fatto prima evidenziando con forza la necessità di un teatro comunale in città e poi contribuendo a immaginarne le funzioni e a sostenerne la realizzazione aderendo alla campagna di raccolta fondi 'Adotta una zolla'. Siamo di fronte a una delle opere che cambieranno il volto di Empoli e che confermeranno il ruolo centrale della città a livello di area: con la realizzazione del polo culturale e de Il Ferruccio, Empoli più che mai diverrà un polo di servizi a carattere metropolitano".

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa