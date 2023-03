Radio Dreamers, il libro presentato a Castelfiorentino

Giovedì 23 Marzo 2023 alle ore 18.30 Paolo Lunghi presenterà il nuovo libro The Radio Dreamers - Storie e personaggi straordinari della radio (MAVI Editore). L’evento si svolgerà all’interno della Sala Rossa nel Palazzo Municipale di Castelfiorentino.

Il libro raccoglie oltre sessanta storie personali di tutti i personaggi che hanno reso grande la radio dall’avvento delle radio private: testimonianze raccolte per raccontare l’epopea delle cosiddette radio libere. Con dj e conduttori famosi anche i racconti di imprenditori visionari e tecnici infaticabili che negli anni, con grande coraggio e passione, hanno saputo trasformare un sogno in un’impresa capace di garantire successo e benessere economico.

The Radio Dreamers traccia un quadro chiaro del passato e del presente della radio e ipotizza quali saranno i probabili scenari futuri dei media, un mondo nel quale la radio fa ancora sentire la sua voce. Un libro indispensabile per chi ama o vuole scoprire la radio.

“Viviamo in un’epoca in cui la tecnologia ha raggiunto standard talmente elevati da far pensare alla gente che il talento sia una questione di pixel, che la qualità della musica si giudichi con i like e che la realtà sia quella che si vive attraverso computer e smartphone. La radio invece è ancora uno strumento che dice sempre la verità. E oggi, nel ripercorrere le sue origini, emerge impietoso il verdetto di quanto sia inutile la tecnologia senza talento, quanto siano più importanti le idee dei mezzi. Questo libro presenta i dispositivi umani che hanno reso grande la radio dall’avvento delle radio private”.

“The Radio Dreamers - Storie e personaggi straordinari della radio”, è il libro che apre idealmente le celebrazioni per il cinquantesimo anniversario della nascita delle prime radio libere, che in Italia ricorre nel 2025: e a celebrare in un inedito tributo corale il mezzo di comunicazione più longevo dell'epoca contemporanea, ecco una galleria di persone e personaggi che con il loro talento e con la loro passione ne hanno contribuito alla fortuna e che oggi, per la prima volta, raccontano di proprio pugno i segreti del successo della radiofonia privata.