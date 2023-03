Selezionate sei start-up per il programma di accelerazione

Codici QR dinamici che proiettano i prodotti nel metaverso. Una piattaforma che individua i ristoranti in base alle esigenze alimentari e crea una “Food Identity Card” di ogni cliente. Una app per l’agricoltura digitale che ottimizza la produzione agricola riducendo l’uso di sostanze chimiche grazie a droni, sensori, modelli 3D e algoritmi. E ancora: una startup per l’influencer marketing (ma senza influencer), una per la cybersecurity e un portale per la prenotazione di camere last minute.

Sono stati presentati questa mattina, durante il kick off di Italian Lifestyle, le sei startup e i relativi progetti selezionati per la seconda edizione del programma di accelerazione che offrono nuove opportunità ad aziende dei settori “turismo”, “fashion”, “food&wine”.

Il programma è realizzato da Intesa Sanpaolo Innovation Center e Fondazione CR Firenze in collaborazione con Nana Bianca e Fondazione per la Ricerca e l’Innovazione dell’Università di Firenze, con il patrocinio di Confindustria Firenze.

Le sei startup selezionate sono: Lab-go, HealthyFood, Agrobit, PopulaRise, Cyber Evolution, Quiroom. Tutte avranno a disposizione 12 settimane e un grant di 20 mila euro per sviluppare la propria proposta grazie alla rete di supporto dedicata e gestita da Nana Bianca. Le aziende partner del territorio fiorentino coinvolte nell’iniziativa - Ruffino, Gucci, Sanpellegrino, Starhotels, Colorobbia, Alpitour World, Cisco e Pitti Immagine - metteranno a disposizione i loro manager per cogliere le opportunità di servizi congiunti e nuovi prodotti.

Alessandro Balboni, Head of Innovation Business Development Intesa Sanpaolo Innovation Center: “Il Gruppo Intesa Sanpaolo ritiene che la costruzione di ecosistemi innovativi sul territorio sia una delle vie più efficaci per lo sviluppo di nuova imprenditorialità di valore e per il rafforzamento in chiave innovativa e sostenibile delle aziende già consolidate. A Intesa Sanpaolo Innovation Center spetta il compito di supportare tale processo agevolando l’interazione tra domanda e offerta di innovazione in maniera concreta e fruttifera. Italian Lifestyle è un importante esempio di open innovation e di contaminazione tra startup e aziende e contiamo che il percorso virtuoso iniziato lo scorso anno prosegua con rinnovata soddisfazione, portando ulteriore valore al territorio fiorentino in settori di estrema rilevanza quali il turismo, la moda e il food&wine”.

“Il percorso di Italian Lifestyle - commenta Gabriele Gori, Direttore Generale di Fondazione CR Firenze - si affianca all’ormai consolidato programma Hubble, con l’obiettivo di far crescere startup innovative ma anche di supportare la capacità di innovazione delle aziende del territorio aprendole ad una “vetrina” di progettualità capaci di dare risposte efficaci ai bisogni di settori strategici, come il turismo, la moda e il mondo del food. Un’iniziativa che portiamo avanti insieme a Intesa Sanpaolo Innovation Center, rinnovando la collaborazione Nana Bianca e Fondazione per la Ricerca e l’Innovazione”.

“Italian Lifestyle è un’occasione per le grandi aziende del territorio di sperimentare un modello di open innovation: le collaborazioni con le startup nei settori tipici del made in italy, mettono in moto azioni efficaci per introdurre idee, soluzioni, strumenti innovativi limitando i rischi che accompagnano lo studio di progetti di sviluppo tradizionali all’interno dell’azienda - ha commentato Alessandro Sordi, Ceo e Co-Fondatore di Nana Bianca - Questo programma ha già dimostrato, nella prima edizione e con risultati concreti, portando sul territorio talenti e giovani aziende provenienti da tutta Italia che decidono di sviluppare a Firenze le loro attività, il rapporto con le grandi aziende, il lavoro dell'acceleratore e il network dei partner crea un vero e proprio marketing territoriale in grado di attrarre talenti a beneficio dell’economia locale".

“La seconda edizione del programma Italian Lifestyle è al suo avvio e sulla base dell’esperienza maturata parte ancor più determinata ed equipaggiata nel rafforzare l’approccio “Open Innovation” del territorio Metropolitano fiorentino - dice il prof. Marco Pierini, Presidente di Fondazione per la Ricerca e l’Innovazione dell’Università di Firenze - Italian Lifestyle rappresenta la frontiera nell’interazione fra grandi imprese, startup e attori dell’innovazione della Città Metropolitana di Firenze. Un’opportunità chiave per generare impatti concreti sul territorio, sulle persone e fare innovazione fortemente orientata e sinergica alla transizione gemella, digitale e verde, una delle direttrici fondamentali nello sviluppo del paese”.

Ecco nel dettaglio le sei startup che partecipano alla seconda edizione di Italian Lifestyle.

Lab-go è una startup che ha creato una tecnologia innovativa per proteggere i marchi, offrendo un certificato di autenticità unico per il cliente finale. Lab-go utilizza una tecnologia proprietaria per creare codici QR cromatici unici e dinamici, che certificano l’autenticità dei prodotti, ed una tecnologia di copertura che preserva l’integrità del codice identificativo. Per ottenere il certificato è sufficiente una fotocamera per scansionare il codice univoco associato al prodotto. Certificata l’autenticità, l'utente può accedere ad asset digitali (NFT e Metaverse), contenuti esclusivi e promozioni attraverso adv personalizzabili gestite direttamente dalla piattaforma Lab-go.

HealthyFood è una startup food-tech che mira a soddisfare diverse esigenze alimentari attraverso una piattaforma che consente alle persone con particolari esigenze alimentari di individuare facilmente e rapidamente un ristorante che rispetti i loro bisogni nutrizionali. HealthyFood utilizza una tecnologia brevettata che è in grado di scomporre un piatto in ingredienti ed elencare tutti gli allergeni, i valori nutrizionali e l’impatto ambientale che serve ai ristoranti per gestire menù, ordini e prenotazioni in base alle esigenze specifiche dei clienti. L’app gratuita MyCia permette all’utente di creare la propria “Food Identity Card” e restituirgli tutti i ristoranti che rispettano i suoi requisiti.

Agrobit è una startup innovativa che aiuta a ottimizzare la produzione agricola riducendo l’uso di sostanze chimiche grazie a droni, sensori, modelli 3D e algoritmi, allo scopo di raggiungere gli obiettivi di sostenibilità ambientale, sociale ed economica. Il prodotto principale di Agrobit è un'app mobile (iAgro): attraverso una scansione fotografica di una porzione di filare o di un albero tramite smartphone o tablet, l’app crea un modello 3D della pianta (digital twin) e tramite un algoritmo fornisce all’utente indicazioni sulle caratteristiche della pianta e delle sue dosi ottimali di acqua e di agrofarmaci.

PopulaRise è una startup che opera nel settore dell’influencer marketing (ma senza influencer, come recita il suo payoff). La piattaforma proprietaria di PopulaRise offre alle aziende la possibilità di creare campagne di marketing strutturate attraverso la collaborazione con community verticali ai settori, automatizzando ogni attività attraverso l’intelligenza artificiale. Una volta impostata la campagna, l’intelligenza artificiale seleziona le community più adatte alle esigenze del Brand e monitora in tempo reale l’andamento e i risultati, grazie a sistemi avanzati di targeting e geolocalizzazione.

Cyber Evolution è una startup di cyber security che ha sviluppato e brevettato LECS, un dispositivo di sicurezza Plug & Play in grado di proteggere qualsiasi rete LAN, infrastrutture in Cloud ed impianti industriali dagli attacchi e dalle minacce informatiche più pericolose. La tecnologia LECS si basa su tre algoritmi di Machine Learning che eseguono una classificazione delle anomalie sul traffico della rete, agendo con contromisure e risposte mirate nei casi di minacce critiche. La tecnologia così costruita permette di mantenere bassi i costi di implementazione, installazione e manutenzione.

Quiroom è un portale di prenotazioni online che permette agli hotel di poter vendere last minute le camere d'albergo invendute. I viaggiatori hanno la possibilità di acquistare le camere vacanti a ridosso dal check-in (a partire da 72 ore prima) con sconti fino al 40%. La missione di Quiroom è dare la possibilità alle persone di spendere meno e di viaggiare di più, aumentando il tasso di occupazione e i ricavi degli hotel, anche grazie alla vendita di servizi ed esperienze extra. La app di Quiroom permette di conoscere con esattezza ed in tempo reale le camere rimaste invendute e lo sconto applicato che può aumentare in prossimità del check-in.