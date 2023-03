La ditta impegnata nella realizzazione della linea tranviaria Fortezza-Libertà-San Marco ha comunicato che domani mattina è in programma la rimozione di quattro alberature in viale Don Minzoni. Dalle analisi effettuate nelle scorse settimane è emerso che si tratta di alberi in classe D, forte rischio caduta. Dopo la rimozione saranno reimpiantate quattro alberature nuove nelle stesse posizioni.