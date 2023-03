Tramvia al Duomo, Nardella sconfessa Del Re: "Iniziativa non condivisa"

L'ipotesi del passaggio della tramvia nei pressi del Duomo di Firenze riaccende lo scontro in giunta. Il sindaco Dario Nardella ha definitivamente tagliato l'ipotesi annunciata dall'assessora Cecilia Del Re (con delega all'urbanistica) e lo ha fatto parlando in Consiglio comunale: "Quella di Del Re è un'iniziativa di cui non ero a conoscenza, non condivisa da me né dalla giunta e non presente nel programma di mandato, né è prevista nel Piano operativo comunale".

"Non ci sarebbero del resto le condizioni tecniche, amministrative ed economiche per rimettere in discussione tutte le scelte fatte fino ad ora. Non si torna indietro, si guarda avanti", spiega Nardella.