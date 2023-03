Assegnati i lavori per la nuova scuola media di Altopascio

Aggiudicati oggi i lavori della nuova scuola media di Altopascio alla ditta che ha vinto la gara d’appalto: si tratta della rete temporanea d’impresa composta da Legnotek srl (Roma), Insel spa (Roma) e Iron e Steel srl (Latina).

La gara era stata indetta lo scorso agosto tramite la Cuc della Provincia di Lucca e dopo le opportune e necessarie valutazioni sono stati rivelati oggi i nomi delle aziende che si occuperanno di costruire la nuova scuola media di via San Francesco d’Assisi. Un progetto da oltre 7 milioni di euro, finanziato con fondi del PNRR.

«Altopascio cambia, cresce, va avanti - commentano il sindaco Sara D’Ambrosio e l’assessore ai lavori pubblici, Francesco Mastromei -. Lo fa nel rispetto delle esigenze del territorio e dei cittadini. Con l’aggiudicazione della gara mettiamo un altro tassello nell’iter che ci porterà all’apertura del cantiere e poi alla realizzazione della struttura: un iter che viene da lontano, a dimostrazione di quanto sia lungo progettare e realizzare opere in Italia, ma che oggi ci porta a un passo dalla sua piena concretizzazione. Sorgerà in via Francesco D’Assisi dove si creerà un vero e proprio polo di socializzazione e aggregazione, accessibile, con una viabilità dedicata, percorsi pedonali, aree verdi in grado di riqualificare l’intero quartiere. La scuola è il mattone sul quale costruire la comunità, è il punto di partenza per il domani dei futuri cittadini del mondo. Ecco perché abbiamo immaginato e progettato una scuola moderna e funzionale, capace di cogliere le esigenze dei ragazzi e delle ragazze e progettare con attenzione». «La nuova scuola media - continuano -, concordata all’epoca con la scuola stessa, nasce infatti per rispondere all’esigenza di un luogo di formazione adeguato alle necessità degli studenti, del corpo docente e del personale scolastico. Una realtà che sta rapidamente prendendo forma grazie al lavoro attento degli uffici che non posso che ringraziare».

LA NUOVA SCUOLA. Saranno 450 gli studenti che potranno studiare nella futura nuova scuola di Altopascio: una struttura completamente accessibile e sostenibile dal punto di vista energetico e ambientale. L’edificio potrà ospitare tutte e cinque le sezioni, rispetto all’attuale che ha spazi solo per quattro (la quinta è infatti attualmente accolta in altra sede). Ci saranno aule, laboratori, spazi polivalenti disposti attorno alla grande agorà che troverà spazio al centro dell’edificio. L’edificio verrà realizzato con strutture portanti in legno e fondazioni in cemento armato.

A realizzare il progetto è stato lo studio Settanta7 di Torino, leader in Italia nel campo della progettazione e dell’architettura scolastica.

Dopo le indispensabili pratiche burocratiche, potranno prendere il via ufficialmente i lavori per la costruzione della nuova struttura.

Fonte: Comune di Altopascio - Ufficio Stampa