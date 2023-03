"Conciliare lavoro e famiglia", a Forcoli la raccolta firme per i rientri a scuola

"Il benessere dei nostri figli è strettamente legato alla conciliazione dei tempi di lavoro con quelli di vita familiare". Con queste parole un gruppo di genitori motiva la richiesta alla scuola primaria di introdurre i rientri pomeridiani. Siamo a Forcoli, frazione del comune di Palaia, dove nel mese di gennaio un gruppo di genitori ha portato avanti una raccolta firme, per esprimere "il bisogno e la necessità delle famiglie di introdurre due rientri pomeridiani" per la primaria "Leonardo Da Vinci" richiedendo allo stesso tempo la chiusura nel giorno del sabato, "questo in linea con le altre scuole dei comuni limitrofi". In 14 giorni "c'è stata grande partecipazione" affermano i genitori, che hanno raccolto in totale 93 firme, sia di madri e padri di bambine e bambini frequentanti la scuola elementare, sia di genitori degli alunni che attualmente frequentano la scuola dell'infanzia fino ai futuri piccoli studenti, nati entro il 2022. "Si tratta di un'iniziativa partita dall'amore che abbiamo nei confronti nel nostro paese, Forcoli - spiegano le mamme promotrici dell'iniziativa - se non si aiutano le famiglie con almeno due rientri a scuola in futuro il comune sarà a rischio spopolamento".

Il gruppo di mamme, in rappresentanza di tutti i genitori che hanno aderito, hanno consegnato la raccolta firme al sindaco di Palaia Marco Gherardini e al dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Statale "Fra Domenico da Peccioli" Gianluca La Forgia. "Nessuna polemica contro le istituzioni - precisano - che invece ringraziamo per la disponibilità al dialogo riscontrata". Il tema principale resta quello di coinciliare vita familiare a lavoro, "sentiamo quindi la necessità di introdurre un cambiamento nella scuola primaria di Forcoli - aggiungono i genitori parte delle oltre 90 firme - ed è la richiesta di una considerevole parte di famiglie forcolesi. Ci auspichiamo che le firme raccolte possano guidare le future programmazioni". Adesso, come annunciato, "il prossimo passo sarà portare avanti la richiesta attraverso i membri del consiglio di istituto - conclude il gruppo di genitori - ringraziamo tutte le tante famiglie che hanno permesso questo risultato".