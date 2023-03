Migliori posti di lavoro, a Empoli la Sto Italia ottiene la certificazione

Un'azienda empolese ha ottenuto la certificazione Great Place to Work, qualificandosi come uno dei migliori posti di lavoro in Italia. Si tratta della Sto Italia, attiva nel settore dell'edilizia in particolare dell'isolamento termico. Si tratta di un ulteriore riconoscimento per l’azienda, che solo poco tempo fa è stata anche nominata tra le "Aziende più attente al clima 2023". La certificazione è stata ottenuta in seguito ai risultati dell’analisi del clima aziendale a cui hanno aderito il 96% dei dipendenti di Sto Italia attraverso un sondaggio che prendeva in considerazione fattori come la fiducia, la valorizzazione, la stima tra colleghi e il senso di appartenenza all’azienda. Il 91% dei collaboratori ha dichiarato di essere orgoglioso di lavorare per un’azienda che riconosce alla sostenibilità una grande importanza, mentre l’89% ha affermato di essere orgoglioso di lavorare proprio per Sto Italia.

Domenico Vecchi, Head of Human Resources di Sto Italia

"Sono felice di aver contribuito all’ottenimento della certificazione Gptw per la prima volta. Questo importante traguardo è la prova del nostro impegno per creare un ambiente di lavoro inclusivo e collaborativo, dove i nostri collaboratori possono sentirsi valorizzati e motivati a dare il massimo ogni giorno - dichiara Domenico Vecchi, Head of Human Resources di Sto Italia - In qualità di responsabile delle risorse umane sono particolarmente orgoglioso di questo riconoscimento, la nostra employee experience è focalizzata sul benessere dei collaboratori e credo infatti fortemente che questo aspetto sia la chiave per una cultura aziendale positiva e per il successo dell'azienda a lungo termine".