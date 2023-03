A soli 30 anni è morto Pietro Fanfani, San Miniato a lutto

Un malore in casa che non ha dato scampo, nonostante la giovanissima età. E' morto a soli 30 anni Pietro Fanfani, originario di San Miniato. Lavorava alla Ferramenta Salvadori di Santa Croce sull'Arno, lascia i genitori e il fratello Aldo. I funerali si terranno domani, giovedì 16 marzo, alle 10.30, nella chiesa di Balconevisi, a San Miniato.

C'è grande dolore alla frazione di La Serra, dove Pietro ha giocato e ha stabilito forti legami con i tanti giovani di zona, oltre che alla Misericordia di San Miniato, dove il padre Ivano svolge il servizio volontario di coordinatore dell'antincendio boschivo.

In un post commosso su Facebook la Ferramenta Salvadori, dove Pietro Fanfani lavorava con dedizione e con l'apprezzamento di tutti, commenta così: "In questi giorni ci avete visto strani, con gli occhi gonfi, quasi assenti, ma il nostro pensiero era continuamente a Pietro. Speravamo, credevamo tutti insieme di poterlo rivedere presto. Purtroppo ieri pomeriggio ci ha lasciati, il suo ricordo è in ogni angolo della ferramenta, oltre che nei nostri cuori".