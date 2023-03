Piovono medaglie per l'Atletica Pistoia, ai Campionati italiani conquistati 4 titoli

Prestazioni da applausi. Ottimo comportamento dell’Atletica Pistoia ai Campionati italiani master indoor, tenutisi ad Ancona nelle Marche. La squadra pistoiese ha conquistato 4 titoli tricolori e ottenuto 3 medaglie d’argento e 2 di bronzo. Tante buone prestazioni e non solo con gli atleti medagliati.

Nello specifico, 2 gli ori per un nome prestigioso dell’atletica pistoiese: Maura Vignali, F70, è salita sul primo gradino del podio nel lancio del martello e nel lancio del martello con maniglia corta. Inoltre, si è classificata al secondo posto nella gara del getto del peso.

Eccellente anche Alessandro Iacomino, M45, protagonista di performance rilevanti: il nostro è stato oro nei 1500 metri e argento negli 800m.

Bella prova anche di Patrizio Di Vita, M60, che si è portato a casa la medaglia del metallo più prezioso nel pentathlon.

Un discorso a parte merita il presidente del sodalizio, l’88enne (li festeggerà il prossimo 30 settembre) Remo Marchioni, ancora una volta strepitoso, visto che ha gareggiato limitato da un guaio fisico: il due volte primatista mondiale con la staffetta Italia, ha agguantato l’argento con la staffetta 4x200m M70 (completata dai valenti Marco Feroci, Edoardo Scarpetta ed Ennio Del Maestro), ma soprattutto i bronzi nei 200m e 400m piani. Risultati d’indubbio valore, che lo confermano ai massimi livelli in Italia e nel mondo.

Proprio lui, al termine della manifestazione ha espresso "grande soddisfazione per la condotta della squadra, che ha saputo portare in alto il nome della società e della città di Pistoia. Siamo contenti di quanto fatto, così come mi hanno fatto commuovere le parole dette alla fine della competizione da uno dei nostri, Alessandro Iacomino, che ha voluto ringraziare tutti quanti. Sono emozioni che resteranno nel cuore di ognuno di noi, sono le emozioni per le quali vive chi pratica sport".

Sabato prossimo nuovo importante appuntamento: dalle 19, al ristorante Il Signorino sulla collina pistoiese, si terrà l’assemblea elettiva della società: sarà rinnovato il Consiglio direttivo, che procederà all’elezione del presidente.

Fonte: Atletica Pistoia