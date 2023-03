Violenze su studentesse americane, confermata condanna a 4 anni per uno dei due carabinieri

Confermata la condanna a 4 anni per Pietro Costa, uno dei due carabinieri accusati di violenza sessuale su due studentesse di 21 anni statunitensi a Firenze, nella notte tra il 6 e 7 settembre 2017. A confermare la condanna è stata la Corte di Cassazione.

In primo grado il carabiniere era stato condannato a 5 anni e mezzo, in sede di Appello la pena era stata ridotta a 4. L'altro indagato, Marco Camuffo, ha invece scelto il rito abbreviato, finendo per essere condannato già lo scorso aprile, dalla Cassazione, a 4 anni e 4 mesi.