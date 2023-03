Ennesima aggressione al padre, ferito un terzo che provava a dividerli

Ennesima lite padre-figlio in centro storico a Pisa, dopo che il giovane figlio del titolare è già stato arrestato. Anche in questo caso il figlio aveva chiesto insistentemente denaro al padre e lo aveva preso a calci nelle gambe. Un amico del titolare si è messo di mezzo tra i due ed è stato a sua volta colpito con un pugno. In mano il giovane aveva una chiave e il colpo ha causato la fuoriuscita di sangue dal naso dell'uomo colpito. La polizia è giunta quando l'aggressore purtroppo si era già allontanato ma è stato comunque denunciato per lesioni aggravate.