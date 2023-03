Un uomo di 76 anni di Suvereto si è reciso i tendini del polso mentre stava lavorando con una smerigliatrice per tagliare un pezzo di compensato.

L'uomo è stato soccorso dal 118, che l'ha stabilizzato sul posto e poi l'ha affidato all'elisoccorso e trasferito all'ospedale di Livorno.

L'incidente è avvenuto in località Canapaia, in un terreno, dove i carabinieri intervenuti non hanno riscontrato nessun testimone.