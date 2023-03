A Avane L’Ora del Racconto e L’Ora del Fare

La Primavera è ormai alle porte e anche L’Ora del Racconto e L’Ora del Fare si stanno preparando ed hanno in serbo due iniziative

davvero ‘profumate e colorate’.

Appuntamento al Centro Giovani di Avane, in via Magolo, 2, martedì 21 marzo 2023, alle 17, con “L’Ora del Racconto. Primavera al Punto Prestito della biblioteca!” che effettuerà una apertura straordinaria. Tante storie e racconti letti ad alta voce per voi dalla bibliotecaria Antonella dedicati ai profumi della Primavera. (3-7 anni)

Giovedì 23 marzo, alle 17, L’Ora del Fare farà divertire i partecipanti con un nuovo laboratorio creativo con la bibliotecaria Giulia per un viaggio fantastico dentro i mille colori di questa stagione meravigliosa dove tutto rinasce e si risveglia. (4-10 anni)

Tutte le iniziative sono su prenotazione da effettuare inviando una email all’indirizzo sezione.ragazzi@comune.empoli.fi.it, oppure, contattando il numero 0571 757873.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa