Bebe Vio conquista l'oro alla Coppa del Mondo di Pisa

Grande ritorno in pedana di Bebe Vio, che oggi ha conquistato a Pisa l'oro nel fioretto femminile di categoria B. Esulta il pubblico al PalaCUS anche per i bronzi nella sciabola maschile A di Edoardo Giordan e Matteo Dei Rossi. Nella città della torre pendente, fino a domenica, si sta svolgendo la Coppa del Mondo di scherma paralimpica, con punteggi validi per le qualificazioni alle olimpiadi di Parigi 2024.

Spettatori entusiasti per il rientro di successo in pedana di Bebe Vio, a distanza dal trionfo dei Giochi di Tokyo del 2021. Un percorso netto iniziato agli ottavi, in cui l'azzurra ha debuttato superando per 15-2 la polacca Patrycja Hazera. Nei quarti di finale Bebe ha continuato la sua marcia battendo con il punteggio di 15-5 la giapponese Anri Sakurai. Infine la campionessa delle Fiamme Oro ha conquistato anche la semifinale imponendosi con un netto 15-3 sulla thailandese Saysunee Ragowska, accedendo finalissima contro la cinese Rong Xiao. Sfida che si è conclusa con la vittoria per 15-6, aprendo la fase degli abbracci con il CT azzurro Simone Vanni, con il coordinatore della Nazionale paralimpica Dino Meglio, con il presidente federale Paolo Azzi, con il suo maestro Simone Mazzoni, il preparatore atletico Peppe Cerqua e tutta la squadra italiana che ha tifato forte per lei.