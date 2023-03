Bilancio Cerreto Guidi, tariffe invariate per mantenere i servizi alle famiglie

“Abbiamo approvato un bilancio impegnativo per cui ringrazio tutto il personale.Sono stati tre anni faticosi e complessi a causa del Covid, compreso il fatto che il fondo Covid per fronteggiare le maggiori spese, non c’è più ma sono intervenuti invece rincari delle materie prime”.

E’ il commento del Sindaco Simona Rossetti a margine dell’approvazione del Bilancio avvenuta nell’ultima seduta del Consiglio comunale.

Sono cresciuti servizi importanti come mensa e trasporto scolastico, così come l’impegno economico per tutti i servizi sociali e educativi.

Sono state inoltre mantenute le stesse fasce Isee, con l’obiettivo di richiedere alle famiglie un contribuito in proporzione alla situazione economica complessiva per i servizi a domanda individuale.

Un altro aspetto che risalta, è la scelta di non aumentare né l’IMU né l’IRPEF e di proseguire il lavoro sull’evasione fiscale.

“Portiamo avanti opere importanti e proseguiamo con la progettazione di nuove scuole sul nostro territorio- aggiunge il Sindaco- in questi anni si è rivelata decisiva la scelta di rispondere a specifici bandi che ci ha consentito di ottenere finanziamenti importanti sia regionali che ministeriali. Intendiamo procedere lungo questa linea con l’obiettivo di raggiungere altri risultati che reputiamo abbiano ancora più valore pensando alle difficoltà oggettive con cui devono fare i conti i comuni sotto ai 15 mila abitanti in termini di personale e di risorse. Un grazie, infine, ai consiglieri e alla giunta, per il lavoro prezioso che portiamo avanti ogni giorno”.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa