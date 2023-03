Campus scolastico nel Chianti, investimenti da 5 milioni di euro a Barberino Tavarnelle

Dalla creazione di nuove strutture per la popolazione scolastica e il mondo sportivo alla riqualificazione di alcuni impianti: la vasta gamma di interventi in corso punta a realizzare investimenti per oltre cinque milioni di euro complessivi solo nel settore sportivo con i quali garantire sicurezza con uno sguardo attento rivolto alla sostenibilità ambientale, effettuare opere di adeguamento, offrire nuove opportunità di formazione e pratica degli sport indoor.

E’ il primo cittadino David Baroncelli, che con l’assessore ai Lavori Pubblici Roberto Fontani e il consigliere comunale delegato allo Sport Francesco Tomei, ha effettuato un giro di sopralluoghi nei cantieri in corso, ad illustrare nel dettaglio gli interventi in fase di realizzazione che si concentrano tra Tavarnelle e il campus scolastico di Bustecca, a Barberino Val d’Elsa.

Avanzano spediti i tanti cantieri aperti nel territorio comunale di Barberino Tavarnelle a favore dello sport tra cui uno dei più importanti investimenti messi in campo dalla giunta Baroncelli. Si tratta del primo impianto del Chianti dedicato a tutte le attività indoor, la palestra polivalente che sta prendendo forma nell’area adiacente al campo sportivo di Barberino Val d’Elsa, destinata allo svolgimento degli allenamenti e delle partite degli sport di squadra. Investimento da 1 milione e 300mila euro, l’impianto si configura come una tensostruttura in legno lamellare in grado di accogliere le manifestazioni sportive indoor.

“In virtù delle sue funzionalità polivalenti – annuncia il sindaco Baroncelli - l’impianto ospiterà allenamenti e attività competitive di pallamano, pallavolo, basket, karate e altre discipline, nonché spettacoli, concerti, iniziative di vario genere, attività della Protezione civile. E’ prevista inoltre la realizzazione di un parcheggio in via Alessandro Manzoni con l’obiettivo di creare una zona di accesso all’impianto sportivo e alla nuova palestra per una spesa pari a 150mila euro.

Allo stadio Pianigiani di Tavarnelle ha preso il via l’opera di adeguamento normativo e efficientamento energetico per una spesa totale che si attesta sui 630mila euro di cui 330mila per l’adeguamento alla serie C. Con le opere di adeguamento saranno realizzati un nuovo settore e una tribuna, destinata alla tifoseria ospite, un impianto di illuminazione, un sistema di videosorveglianza, l’adeguamento del pubblico spettacolo anche in notturna.

L’intervento permetterà un cambiamento rilevante della struttura sportiva che vedrà aumentata la capienza fino a 1500 posti a sedere. I restanti 300mila euro sono stati stanziati dal Comune per realizzare un’opera di efficientamento energetico finalizzato alla riduzione dei consumi e delle spese.

Un altro nuovo impianto a disposizione della formazione e della cultura sportiva del Chianti è lo spazio motorio, ampio e sostenibile, di cui sono in corso i lavori nei locali sottostanti la scuola primaria “Andrea da Barberino”.

“Per un investimento del valore di 750mila euro l’amministrazione comunale sta portando avanti la costruzione di una palestra polivalente - dichiara il primo cittadino - destinata alle attività motorie degli studenti e alla formazione delle atlete di ginnastica artistica per la quale sono stati studiati ambienti ad hoc”. “L’opera pubblica - continua il sindaco Baroncelli - vuole offrire una risposta di qualità alle esigenze del mondo sportivo locale con l’obiettivo di riorganizzare la distribuzione degli sport indoor”.

Il complesso progetto di sistemazione delle aree esterne e delle zone a verde del campus di Bustecca ha raggiunto tutti gli obiettivi prefissati per una spesa pari a 500mila euro complessivi. “E’ in fase di ultimazione l’intervento che porterà alla realizzazione del parcheggio, costituito da 53 posti auto – prosegue l’assessore ai Lavori Pubblici Roberto Fontani - è stata realizzata la nuova pensilina posta all'ingresso della scuola primaria “Andrea da Barberino” ed è in corso il completamento di tutte le aree esterne del campus di Bustecca, arricchite dalla piantumazione di circa 100 cipressi”. Le piante erano state utilizzate per adornare le vie nel periodo natalizio nell’ambito di un progetto green del Comune messo in atto contro il caro energia.

Prossimi alla partenza sono i lavori previsti nel campo sportivo di Sambuca, come concordato con la società sportiva. E’ stata ultimata la progettazione esecutiva finalizzata alla realizzazione del manto sintetico per lo stadio di Barberino Val d’Elsa le cui opere, del valore di un milione di euro, inizieranno nel corso d’estate. Nel corso della primavera sarà il turno dello stadio di San Donato in Poggio con l’espletamento della gara per l’affidamento dei lavori, del valore complessivo di 900mila euro, mirati alla realizzazione del manto sintetico

“Abbiamo risposto anche alle esigenze dei più giovani – continua il consigliere delegato allo Sport Francesco Tomei - con la realizzazione di un campetto da calcio recintato aperto a tutti in via Don Minzoni, dove i ragazzi possono entrare liberamente e fruire dello spazio nel tempo libero e coltivare la loro passione in modo autonomo”. Il costo dell’intervento ha previsto una spesa pari a circa 40mila euro.

Fonte: Ufficio stampa associato del Chianti Fiorentino