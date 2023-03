Concorso pubblico a Pistoia per ispettore di vigilanza

Il Comune di Pistoia ha indetto un concorso per titoli ed esami per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un ispettore di vigilanza, categoria D.

I requisiti specifici richiesti e le modalità di valutazione dei titoli sono riportati in dettaglio nel bando, pubblicato sul sito internet del Comune di Pistoia, all’Albo pretorio online e nella sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di Concorso.

Entro il 17 aprile gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione al Comune di Pistoia mediante la procedura telematica di iscrizione online, accessibile tramite lo sportello telematico polifunzionale dell’ente, il cui link è reso disponibile all’indirizzo https://www.comune.pistoia.it/concorsi-e-selezioni.

I candidati devono effettuare il versamento di dieci euro come tassa di iscrizione alla procedura concorsuale, esclusivamente tramite PAGOPA, cui si accede attraverso il portale Iris della Regione Toscana. I candidati dovranno, quindi, collegarsi al sito internet https://iris.rete.toscana.it/public/, scegliere il percorso “Pagamenti Spontanei”, selezionare il Comune di Pistoia e seguire la procedura prevista per “tassa ammissione concorsi”. L’attestazione di versamento dovrà essere allegata alla domanda di ammissione.

L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di sottoporre i candidati a una prova pre-selettiva, qualora il numero delle domande presentate fosse superiore a 200.

Le prove d’esame consisteranno in una prova scritta e in una prova orale sulla base della conoscenza delle materie indicate nel bando.

Il calendario delle prove, il loro esito, le graduatorie e ogni altra comunicazione inerente il concorso saranno rese note tramite pubblicazione sul sito internet del Comune, nella sezione “Concorsi e selezioni”.

Eventuali altre informazioni potranno essere richieste a PistoiaInforma - Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), piazza del Duomo 1, telefono 800012146; mail: info@comune.pistoia.it dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13 e il martedì dalle 15 alle 18; agli uffici del servizio Personale e Politiche di inclusione sociale in piazza del Duomo 1; telefono 0573 371263, 371478, 371353, 371232; mail: concorsi@comune.pistoia.it, nel seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 13.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio stampa