Il festival Gaber 'lascia' Camaiore dopo 10 anni

Il festival Gaber non sarà a Camaiore. Dopo 10 anni il sindaco Marcello Pierucci ha annunciato di aver "fatto i conti con la scelta della Fondazione Gaber di non raccogliere le richieste di rigenerazione del progetto e di rivolgere altrove le proprie ambizioni future".

"Un atteggiamento che considero poco rispettoso - scrive in una nota il sindaco - per l'indissolubile legame di Camaiore con la figura di Gaber e per il ruolo giocato negli anni dalla nostra città nel ricordare e omaggiare l'artista". Il cantautore visse e morì nella frazione di Montemagno.

"Ci dispiace - si legge - che questa scelta di non proseguire, obbligata e necessaria per il bene del nostro territorio, coincida con l'anno del ventennale della morte del grande Signor G. Ora è il momento di guardare avanti. Sono tanti i progetti a cui stiamo serratamente lavorando per aumentare l'offerta culturale e d'intrattenimento nel nostro Comune: in pentola bollono tante idee pronte a materializzarsi in eventi dinamici e di valore".