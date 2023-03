'Il Paesaggio Ritrovato', escursioni naturalistiche a Montaione

Con l’arrivo della primavera il Comune di Montaione ripropone il programma escursionistico “Il Paesaggio Ritrovato” dedicato alla scoperta delle bellezze naturali e paesaggistiche del territorio di Montaione e dintorni, attraverso la rete sentieristica esistente, con alcune deviazioni nei comuni confinanti.

Sono ben nove gli appuntamenti in calendario che, da marzo a ottobre 2023, permettono di avventurarsi a piedi tra i sentieri nel verde, alla scoperta degli scorci più belli e interessanti dal punto di vista storico e naturalistico del territorio montaionese. La rete sentieristica di Montaione, da cui trae spunto la rassegna, è descritta sul sito www.montaioneintuscany.it e su alcune cartine in vendita presso l’IAT del Comune di Montaione.

Il primo appuntamento del 2023 è per domenica 19 marzo con l’escursione ‘Da San Vivaldo a Pignano di Volterra’, con partenza dalla Gerusalemme di Toscana, gioiello dell’arte rinascimentale, e arrivo nel piccolo borgo della campagna volterrana, tra boschi incontaminati fino alle cascate di roccia.

Si prosegue nel fine settimana 1-2 aprile per una doppia escursione (con possibile pernottamento in agriturismo) ‘Da San Vivaldo al Botro ai Buchi’ nei dintorni di Castel San Gimignano, un piccolo canyon molto suggestivo definito anche Forra del Diavolo. Sono inoltre inclusi nel programma 2023 alcuni percorsi già proposti in passato ma sempre interessanti e affascinanti da scoprire in stagioni diverse: ‘Viaggio nelle Brèntine di primavera’ previsto domenica 16 aprile e ‘Montaione Beach’ di domenica 11 giugno.

Da segnalare un’escursione di tre giorni dedicata ai fiumi più belli della Toscana – extraserie nel fine settimana da sabato 29 aprile a lunedì 1 maggio, una divagazione sul tema della scoperta che ci porterà a camminare da Brenna nell’Alto Merse alla foce con l’Ombrone per la selvaggia valle del Farma.

L’8 luglio ‘Viaggio nelle Pènere 2023’ è invece il tema dell'escursione che si svolgerà in notturna, una visita al Santuario della Pietrina alla luce delle stelle con una rappresentazione teatrale sul racconto fantastico della leggenda della rupe.

Domenica 21 maggio, in occasione della festa dei parchi ANPIL non mancherà la consueta escursione alla scoperta dell’Alta Valle del torrente Carfalo, un’area protetta che presente un particolare microclima ed è l’ambiente ideale per la simpatica salamandrina dagli occhiali.

Dopo la pausa in agosto, si riparte nel fine settimana di sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre per scoprire un suggestivo percorso, ancora di due giorni, ‘Da Castelfalfi a Santa Luce’ quindi in direzione del mare.

La rassegna si conclude come di consueto nel giorno di Tartufesta 2023 con l’escursione ‘Da Montaione a… Montaione’ di domenica 29 ottobre in un viaggio lungo le valli dell’Evola e delle Pènere tra i profumi d'autunno e con la prospettiva finale di poter degustare e acquistare il tartufo locale.

Le passeggiate sono condotte da Guide Ambientali Escursionistiche ai sensi della L.R. 86/2016 e sono rivolte a tutti (adulti e bambini), pur avendo gradi di difficoltà diversi. Il luogo di ritrovo varia a seconda dell'itinerario e verrà comunicato preventivamente prima di ogni appuntamento sui canali ufficiali del Comune di Montaione. Le escursioni sono gratuite e su prenotazione obbligatoria da effettuarsi entro il venerdì precedente. Informazioni e iscrizioni sono possibili contattando lo 0571699255 o via e-mail scrivendo all’indirizzo dell’Ufficio informazioni Turistiche di Montaione (turismo@comune.montaione.fi.it) o della guida ambientale (a.bernardini@montaionenatura.it).

Fonte: Comune di Montaione