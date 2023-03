No allo stop delle auto benzina e diesel, sit-in Lega a Fucecchio

Domani sabato 18 marzo 2023, la Sezione comunale di Fucecchio della Lega per Salvini Premier, dalle ore 8,30 alle ore 13,30 allestirà nell'area a parcheggio di fronte al supermercato Coop di via di Fucecchiello, un gazebo per il tesseramento e per firmare la petizione popolare per opporsi alle normative europee che vorrebbero bloccare la circolazione delle auto a benzina e diesel dall'anno 2035. Il Segretario comunale e membro del Direttivo provinciale di Firenze del Carroccio, Marco Cordone, dialogherà con i cittadini, supportato dai Consiglieri Stefano Cartocci, Andrea Frino, Manuel Auseretti e Marco Vinicio Bonaccorsi, anche su argomenti come le case green e l'installazione nel territorio di macchine ecocompattatrici(il Gruppo consiliare comunale della Lega ha presentato due atti in tal senso). L'orario del gazebo è ampio per permettere a tanta gente di poter partecipare a questa importante iniziativa.

Fonte: Ufficio Stampa