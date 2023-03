Trovato un trolley con 11 kg di hashish in zona Castell'Anselmo a Collesalvetti dopo la segnalazione di alcuni operai che stavano facendo una manutenzione in zona. I carabinieri del Radiomobile di Livorno hanno recuperato il carico e dal narcotest la sostanza bruna in uno dei 111 panetti è risultata essere hashish. Ogni panetto era di un etto ciascuno. La valigia è stata sequestrata e si indaga sul proprietario.