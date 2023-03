Violenza di genere, la Senatrice Valeria Valente a Poggibonsi

Lunedì 20 marzo sarà a Poggibonsi la Senatrice Valeria Valente della Commissione parlamentare sul femminicidio nonché su ogni forma di violenza di genere. La Senatrice parteciperà ad un evento di sensibilizzazione e formazione promosso dal Centro Pari Opportunità Valdelsa volto ad accrescere competenze nel sostenere i percorsi di uscita dalla violenza. “Il nostro territorio – dice la Presidente del CPO Valdelsa Susanna Salvadori - rivendica un lungo percorso di attenzione e di impegno per costruire strumenti utili per contrastare la violenza di genere. Un percorso che si è avviato decenni fa con la nascita del CPO e che nel tempo si è sviluppato ed evoluto attraverso una rete operativa sempre più forte e strutturata per la protezione e la messa in sicurezza delle donne vittime della violenza maschile”. Il protocollo operativo, promosso dal Centro Pari Opportunità Valdelsa e sottoscritto nei mesi scorsi dopo un lavoro di aggiornamento e ampliamento, coinvolge diciannove organizzazioni pubbliche (comuni, servizi socio sanitari, Forze dell’Ordine, Autorità giudiziarie, ordini professionali) e del privato sociale (Donne Insieme Valdelsa e Atelier Vantaggio Donna).

“Ringraziamo la Senatrice Valente per aver raccolto il nostro invito che consente di accrescere competenze e rendere sempre più efficace l’azione di contrasto e presa in carico delle vittime”, dice Salvadori.

La Senatrice Valeria Valente illustrerà i contenuti delle relazioni (ben 12) approvate dalla Commissione. Saranno presenti il CPO, le Autorità, le amministrazioni, le Forze dell’Ordine e tutti i soggetti della rete Valdelsa. L’appuntamento è alle 16 presso l’auditorium dell’Accabì.