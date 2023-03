Aggredisce poliziotti con un coccio di vetro: 20enne arrestato a Prato

Un ragazzo di 20 anni, di origine magrebina, è stato arrestato ieri sera a Prato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Il 20enne, infatti, si stava aggirando verso le 22 per la strada in zona Iolo, brandendo un coccio di vetro con una mano insanguinata; quando gli agenti della squadra volante sono intervenuti, si è scagliato contro di loro minacciandoli e cercando di colpirli.

Il giovane, già noto alle forze dell’ordine è stato immobilizzato, riuscendo comunque mentre veniva ammanettato a ferire a una mano un poliziotto, il quale ha riportato una prognosi di sei giorni.