Artigianato: a Firenze itinerari, incontri e botteghe aperte con Artex

Itinerari, incontri a tu per tu con gli artigiani, botteghe e laboratori aperti per accogliere i cittadini curiosi di scoprire il lavoro che sta dietro ai prodotti unici realizzati dai maestri di Firenze Creativa. E' l'iniziativa proposta da Artex, in collaborazione con il Comune di Firenze, Feel Florence e Crafts Code, per la Settimana del Fiorentino, dal 18 al 27 marzo.

Gli artigiani fiorentini apriranno i loro atelier per raccontare e mostrare le bellezze del patrimonio di produzioni artistiche della città.

Il calendario delle iniziative prevede incontri “A tu per tu” con gli artigiani e visite ai laboratori.

Lunedì 20 marzo (ore 17) protagonista sarà Cecilia Falciai, specializzata nella lavorazione della scagliola e nella tecnica del commesso fiorentino in pietre dure e marmi, martedì 21 marzo (ore 17) toccherà all'orafo Paolo Penko (incontri trasmessi anche in diretta sul profilo Instagram di Artex).

Giovedì 23 marzo, dalle 15 alle 17.30, nelle botteghe selezionate di Firenze Creativa, verranno organizzate visite e iniziative. Gerini Decoro e Arredi mostrerà al pubblico falegnameria e il laboratorio di decoro dentro la residenza d'epoca Palazzo Galletti, spiegando lacche, cere e pigmenti (max 30 persone, durata di circa 30-40 minuti); Ratafià, oltre alla visita alla bottega, su appuntamento propone due laboratori di pittura su tessuto (22 ed 24 marzo dalle 15 alle 17, durata circa 1 ora e mezza, solo su prenotazione, max 6 persone); Aprosio &Co., gioielli in Vetro di Murano darà dimostrazione dell’esecuzione di una delle tecniche che utilizzano per sviluppare le loro creazioni; L’Ippogrifo stampe d’arte mostrerà come viene effettuata la stampa all'acquaforte (durata di circa 20-30 minuti); Olivastri Restauri illustrerà il lavoro di intarsio del legno (ore 16, max 10 persone). Saranno inoltre aperte per visite le botteghe di Armônatique Profumi Naturali, Scarpelli Mosaici, Naa Studio Gioielli, Fratelli Traversari mosaici artistici, Argentiere Pagliai, Sbigoli Terrecotte.Per prenotare visite e attività contattare le singole botteghe.

E' possibile scaricare la mappa (https://www.artex.firenze.it/wp-content/uploads/2023/03/pianta_guida-Firenze-Creativa.pdf) con le botteghe di Firenze Creativa che sono riconoscibili per le vie della città grazie ad una vetrofania che riporta il logo di Firenze Creativa.

Sabato 25 Marzo dalle 14 alle 17 per il Capodanno Fiorentino al Conventino fuori le Mura (in Via Giano della Bella 20) presso Officina Creativa si terrà un Laboratorio di Ceramica a cura dello Studio Ceramico Giusti, alla presenza dei due Maestri Artigiani Sandra Pelli e Stefano Giusti. Il laboratorio è aperto a bambini ed adulti e avrà come tematica “Scopriamo i vecchi simboli di Firenze.” Per prenotazioni contattare lo Studio Ceramico Giusti.

Il cartellone di Artex per La Settimana del Fiorentino prevede anche percorsi di Walking'in Craft, promossi grazie al progetto Crafts Code, finanziato dal programma Interreg Europe: cinque itinerari da poter fruire in autonomia, in bici o a piedi, percorsi studiati per i fiorentini che vogliono scoprire lati meno noti della città e fare nuove esperienze. Gli itinerari - Il triangolo dell'Oltrarno, La rive gauche dell'Arno, Bike tour dell'artigianato, La Firenze colorata, Nel cuore di Firenze - sono fruibili dal sito di Feel Florence e scaricabili in formato pdf al seguente link. Gli itinerari comprendono sia botteghe artigiane che punti di interesse storico-artistici della città di Firenze, inserendo così la bottega dell'artigiano nel contesto in cui si sviluppa e vive.

“I maestri artigiani aprono i loro atelier per raccontare e mostrare l'eccellenza delle loro creazioni, stimolando così una maggiore consapevolezza del valore dell’artigianato artistico e del legame con la città e le sue tradizioni che guardano al futuro” commenta Elisi Guidi, coordinatrice di Artex.

Per maggiori informazioni: artex@artex.firenze.it

Fonte: Ufficio Stampa