Controlli nei cantieri edili del Pisano: 8 persone denunciate, 3 attività sospese e 23mila euro di multe

Nel primo trimestre del 2023, i carabinieri delle Compagnie di Pisa, Pontedera, San Miniato e Volterra, insieme al Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Pisa, hanno effettuato controlli congiunti presso cantieri edili pubblici e privati della provincia di Pisa, nell'ambito di servizi preventivi per garantire la sicurezza sul lavoro e contrastare il lavoro nero.

I servizi hanno coinvolto i militari della linea territoriale e la componente specializzata dell'Arma, e hanno portato all'ispezione di 7 cantieri edili e al controllo di 18 persone. Nel corso delle operazioni, 8 persone sono state denunciate in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria, 3 attività imprenditoriali sono state sospese e sono state elevate sanzioni per oltre 23.000 euro.

La sicurezza sul lavoro e il contrasto del lavoro irregolare sono obiettivi prioritari per l'Arma dei Carabinieri, che si avvale dei Nuclei Carabinieri Ispettorato del Lavoro per monitorare questi aspetti insieme alle Stazioni Carabinieri presenti sul territorio. I prossimi mesi vedranno il proseguimento dei servizi di controllo in tutti i Comuni e località minori della provincia di Pisa.