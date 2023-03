Data alle fiamme auto rubata a sacerdote nell'Aretino

Ritrovata interamente bruciata vicino a Monte San Savino l’auto rubata a don Didier Beasara, parroco di Pozzo della Chiana, in provincia di Arezzo. Il sacerdote si era accorto del furto poco dopo aver benedetto una abitazione, in via del Calcinaio, e aveva presentato denuncia ai carabinieri.

Sono stati i militari a rinvenire ieri i rottami della vettura. Al momento i carabinieri stanno indagando per capire se l'auto sia stata utilizzata per commettere un reato e poi data alle fiamme oppure se sia è trattato di un avvertimento nei confronti del sacerdote.

A Daniele Leoni, predecessore di don Didier, ignoti squarciarono gli pneumatici e rivolto scritte offensive tracciate sull'asfalto in strada.