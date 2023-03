Gazebo di Fratelli d'Italia a Fucecchio

È previsto a partire dalle 14.30 di oggi a Galleno, in concomitanza del mercato settimanale, un gazebo informativo organizzato dal circolo Fratelli d'Italia Fucecchio. Il punto di incontro per simpatizzanti e cittadini sarà all'inizio di Via della Chiesa e si pone all'interno della serie di iniziative già partite nello scorso anno volte all'incontro e all'ascolto della cittadinanza in vista delle elezioni amministrative del prossimo anno.

Avremo l'occasione di confrontarci non solo sull'annoso tema della sicurezza tristemente noto alla cronaca, ma anche e soprattutto di sviluppo e vivibilità delle frazioni che sono parte integrante e fondamentale di un territorio comunale esteso come il nostro. Le scorse amministrazioni si sono preoccupate delle periferie solo in presenza di problemi o in occasione di tornate elettorali; il nostro obiettivo è di stare tra la gente come sempre e far capire la nostra idea di politica tra la gente.

Per chi volesse, oggi ci sarà anche la possibilità di sottoscrivere la nostra tessera e di entrare a far parte di quello che è ormai da tempo il circolo territoriale più numeroso della provincia di Firenze.

Fonte: Coordinamento comunale Fratelli d'Italia Fucecchio