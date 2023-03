Giornata Internazionale delle vittime del Covid: l’omaggio di Montespertoli alle vittime

“Per non dimenticare i concittadini deceduti durante la pandemia di Covid19 e per rendere grazie all'impegno di tutti gli operatori sanitari, di tutti i volontari e di tutti i cittadini che uniti nella solidarietà hanno reso aiuto alla popolazione tutta.”

Con questa frase incisa su una targa commemorativa scoperta al termine di una breve ma toccante cerimonia, il Comune di Montespertoli ha ricordato tutte le vittime del Covid-19 e ha reso omaggio all’impegno di tutti gli operatori sanitari, dei volontari e dei cittadini che hanno reso aiuto alla popolazione nel periodo della pandemia.

La comunità di Montespertoli ha pianto, a causa del Covid19, 27 concittadini e vuole non dimenticarli mai.

“Oggi non siamo qui per rimandare indietro le lancette della nostra storia, siamo qui perché le ricorrenze servono a trarre insegnamenti. In questi anni abbiamo imparato che nessuno può salvarsi da solo e che solo la solidarietà deve guidare ogni giorno le nostre scelte e il nostro operato. Oggi abbiamo reso omaggio a chi ci ha lasciato e a tutti coloro che hanno sostenuto la nostra comunità.” dichiara il Sindaco Alessio Mugnaini.

Alla cerimonia hanno partecipato le associazioni di volontariato del territorio, alcuni medici di famiglia ed anche alcuni operatori della Casa di Riposo Santa Maria della Misericordia in rappresentanza dei propri colleghi, durante la cerimonia sono stati proiettati due video per raccontare i momenti più duri vissuti tra dolore, stanchezza e gioia che solo l’attività del servizio verso il prossimo sa coniugare assieme.

Le tante iniziative organizzate in quel periodo come la spesa, i farmaci e i libri a domicilio sono state possibili solo grazie all’intensa collaborazione tra le associazioni e le imprese del territorio, come fondamentale fu l’impegno di tante signore del territorio che nei primissimi giorni della pandemia cucirono mascherine per tutta la comunità.

E’ doloroso ricordare il paese vuoto, i giardini chiusi, gli inviti a rimanere a casa, il duro lavoro dei tanti operatori della Casa di Riposo che hanno reso un servizio straordinario a tutti gli ospiti fin dai primi giorni dell’emergenza quando le protezioni scarseggiavano e mancavano indicazioni chiare.

Non possiamo non ricordare il lavoro prezioso dei medici e dei farmacisti che in questi anni si sono messi a disposizione per cure, tamponi e vaccini così come l’opera volontaria dei tanti operatori dell’emergenza sanitaria e della Protezione Civile.

In quel periodo in tanti hanno messo in pericolo la propria salute per aiutare gli altri e una comunità che vuole definirsi tale non può dimenticarlo.

“Montespertoli ha voluto dedicare la giornata di oggi a chi non c’è più e a chi ci sarà domani perché saprà di vivere in una comunità vera e solidale grazie a chi c’è stato ieri e a chi ci sarà ogni giorno.” conclude il Sindaco.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio Stampa