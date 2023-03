Presidio di Forza Nuova davanti a scuola di Viareggio, interrogazione Pd

I deputati Pd Emiliano Fossi e Marco Furfaro hanno annunciato un'interrogazione al Ministro dell'Interno in merito a quanto avvenuto davanti alla scuola dell'infanzia Florinda di Viareggio.

“Se c'è un luogo da cui la violenza verbale neofascista deve essere tenuta lontana, è quello dove stanno delle bambine e dei bambini. Invece a Migliarina, nel Comune di Viareggio, alcuni esponenti di Forza Nuova hanno organizzato un'azione intimidatoria proprio davanti a una scuola dell'infanzia, la 'Florinda'. Hanno aggredito coi loro volantini e i loro slogan la preside colpevole di aver ascoltato il grido di dolore di famiglie senza padre e di aver cercato un modo per non far sentire esclusi i bambini orfani". La dirigente scolastica, infatti, aveva sospeso il laboratorio della scuola per la festa del papà.

"I neofascisti sono liberi di preferire quella che ritengono la famiglia tradizionale, ma non possono intimidire e impaurire bambini e docenti di un asilo con le loro azioni e i loro slogan – proseguono i deputati Pd - per questo chiediamo al ministro dell'Interno di fare chiarezza: quel presidio era autorizzato? Prefettura e Questura erano a conoscenza che esponenti politici di estrema destra avrebbero organizzato una manifestazione dai toni violenti davanti a una scuola? Il Ministro intende prendere provvedimenti per tutelare le bambine e i bambini che frequentano i nostri asili e le insegnanti?".