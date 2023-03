Scivola per 200 metri sull'Appenino bolognese, ferito alpinista di Fucecchio

Un alpinista 40enne di Fucecchio è scivolato per quasi 200 metri, urtando rocce e sassi e procurandosi diverse fratture. La caduta è avvenuta questa mattina sulle montagne del Corno alle Scale, nell'Appennino bolognese, in particolare nel quarto dei “canalini” che portano verso i Balzi dell'Ora.

Il fucecchiese stava compiendo l'escursione con due amici e al momento di riprendere il cammino dopo una sosta, è scivolato in un tratto piuttosto ripido, precipitando a valle. Gli stessi amici hanno dato l'allarme.

A soccorrere il ferito sono stati operatori del Soccorso Alpino della stazione Corno alle Scale, supportati del Centro servizi degli impianti. Si è reso necessario, inoltre, l’intervento dell'elisoccorso del 118 per trasferire il 40enne all'ospedale Maggiore, in codice giallo.