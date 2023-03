Studentessa morta in incidente in Spagna, padre chiede intervento magistratura

Gabriele Maestrini, padre di Elena Maestrini, la figlia 21enne morta nell'incidente del pullman a Terragona il 20 marzo 2016. Nel sinistro mortale in persero la vita 13 studentesse dell'Erasmus (sette italiane).

L’uomo, la cui famiglia abita a Bagno di Gavorrano (Grosseto), ha presentato un esposto alla procura generale presso la corte di appello di Firenze "affinché gli organi competenti possano eseguire gli opportuni accertamenti e valutare la sussistenza di eventuali profili penalmente rilevanti in relazione a quanto di seguito dedotto attesa la inadeguatezza delle indagini svolte dopo tutti questi anni dalle autorità spagnole”.

Gabriele Maestrini auspica un'attivazione della magistratura italiana illustrando che "risulta per tabulas che la magistratura spagnola non solo non è stata sollecita nel perseguire i responsabili del grave evento, ma ha persino ostacolato l'avvio del procedimento penale nei confronti di quello che ad oggi è l'unico soggetto imputato" ossia il conducente del bus.