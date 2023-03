Controlli dei carabinieri nei cantieri edili: denuncia e multa per un'impresa

Durante un controllo su un cantiere edile nella provincia di Livorno, i carabinieri della Stazione di Cecina e del NIL hanno deferito in stato di libertà un amministratore unico di un'impresa edile per violazioni in materia di sicurezza. In particolare i militari riscontravano la mancata redazione del Piano Operativo di Sicurezza e l’inidoneità, ai fini della sicurezza, delle opere previsionali quali la mancanza di traversi correnti, tavole fermapiede e cancelletti.

L'attività del cantiere è stata sospesa e sono state elevate due ammende per un importo totale di circa 4.000 euro. La campagna di controlli congiunti rientra in una più ampia strategia di tutela dei lavoratori e di sicurezza dei luoghi di lavoro disposta dal Comando Legione Carabinieri Toscana per prevenire e arginare gli incidenti sul lavoro.