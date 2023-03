Guida in stato di ebbrezza: denunciata una donna

L'attività di contrasto dei Carabinieri nei confronti di coloro che si mettono alla guida in stato di ebrezza a causa dell'assunzione di alcool prosegue ininterrotta. Nella scorsa notte, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Pisa hanno denunciato una donna per guida in stato di ebbrezza. In particolare, nella zona del comune di San Giuliano Terme, i militari hanno sottoposto a un controllo, utilizzando un etilometro, una donna il cui tasso alcolemico è risultato essere pari a 0,98 g/l nella prima prova e 1,01 g/l nella seconda, ben al di sopra del limite consentito. La donna è stata deferita in stato di libertà alla A.G. pisana e la sua patente di guida è stata ritirata.