Incidente tra un'auto e un quadriciclo: muore un 44enne di Peccioli

Un incidente stradale tra un'auto e un quadriciclo è avvenuto stamani su una strada provinciale della Valdera, nel Pisano, causando la morte di un uomo di 44 anni di Peccioli, che era alla guida del quadriciclo. Il conducente dell'auto, un 31enne, è stato trasportato in ospedale con diversi traumi. Purtroppo, quando l'ambulanza è arrivata, il 44enne era già in arresto cardiaco e non è stato possibile rianimarlo. Saranno i carabinieri a ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente, avvenuto in prossimità di un centro commerciale.