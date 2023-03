Minorenne aggredito all'uscita di una discoteca

Questa notte, un giovane è stato aggredito da un gruppo di ragazzi coetanei, di nazionalità extracomunitaria, all'uscita di una discoteca di Campi Bisenzio. Da una prima ricostruzione dei fatti, un 17enne ha litigato, per futili motivi, con alcuni ragazzi all'interno del locali. All'uscita poi questi lo hanno aspettato e senza alcun apparente motivo lo hanno aggredito con calci e pugni.

Il 17enne è riuscito a scappare e si è recato presso la vicina sede della Confraternita della Misericordia per chiedere aiuto. Sono intervenuti oltre al personale del118 i Carabinieri della Compagnia di Signa. Il giovane è stato portato al pronto soccorso di Careggi per le cure. Gli aggressori si dileguavano facendo proprie tracce. Indagini in corso per ricostruire la vicenda da parte dei Carabinieri della Compagnia di Signa.