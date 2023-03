Rapinato da un gruppo di minorenni dopo la scuola: la denuncia di un 15enne a Empoli

Nel primo pomeriggio di ieri, un quindicenne accompagnato dal padre, ha denunciato ai Carabinieri di Empoli un'aggressione subita mentre era in compagnia di un altro ragazzo coetaneo. Intorno alle ore 12:30, mentre si stavano dirigendo a piedi alla fermata del bus per tornare a casa dopo la scuola, sarebbero stati intercettati da un gruppo di sei o sette giovani, tutti minorenni. Uno di questi avrebbe afferrato il ragazzo per la giacca, messo una mano in una tasca e gli avrebbe rubato il portafoglio. Dopo aver preso i tre euro contenuti nel portafoglio, glielo ha lanciato addosso per poi allontanarsi con gli altri. La vittima non ha subito lesioni e sono in corso indagini da parte dei Carabinieri della Compagnia di Empoli.