Ritrovato il dipinto di fine '800 rubato dalla Basilica di San Lorenzo: denunciato 35enne

Il dipinto della "Madonna di Loreto", un'opera di fine '800, è stato rubato dalla Basilica di San Lorenzo a Firenze venerdì scorso. Dopo una serrata indagine, i carabinieri hanno individuato il presunto autore del furto e hanno recuperato il dipinto. Grazie alle telecamere a circuito chiuso della Basilica e del sistema di videosorveglianza comunale, i militari hanno identificato un uomo di 35 anni di origine campana, senza fissa dimora e già noto alle autorità per numerosi precedenti specifici. Il 35enne è stato visto nei filmati mentre entrava nella stanza in cui si trovava il dipinto, per poi uscire con l'opera sotto il braccio e allontanarsi dalla Basilica.

Dalle immagini del sistema di videosorveglianza della caserma dei carabinieri si è poi accertato che il 35enne, il giorno precedente al furto, indossava gli stessi abiti del soggetto che si allontana con il dipinto sotto braccio. Il presunto autore del furto è stato individuato e denunciato per furto d'opera d'arte aggravato.

Nel momento in cui si è presentato per ottemperare alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione presso la Stazione Carabinieri di Firenze Uffizi, il 35enne è stato contestato per il furto del quadro della Madonna di Loreto. Inizialmente ha negato ogni addebito, ma dopo aver visto le prove a suo carico, ha ammesso di essere il responsabile del furto e si è reso disponibile a restituire il quadro che aveva occultato nei pressi di Piazza Beccaria.

Il dipinto è stato recuperato intatto, con solo un leggero danno alla cornice, ed è stato posto sotto sequestro in attesa delle determinazioni dell'autorità giudiziaria per la successiva restituzione agli aventi diritto. Il presunto autore del furto è stato denunciato e rischia la reclusione da 4 a 10 anni e una multa da 927 a 2.000 euro.