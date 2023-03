Rotto obelisco in piazza a Castelfiorentino: "Danni da Alia non comunicati"

Danneggiata l'isola che sostiene l'obelisco del Teatro del Popolo di Castelfiorentino, in piazza Gramsci. Il fatto è accaduto alle 5 di questa mattina e a urtare l'opera è stato un mezzo di Alia Servizi Ambientali dedito alla raccolta differenziata. Lo annuncia il sindaco Alessio Falorni spiegando che la ricostruzione del fatto è giunta tramite le telecamere di videosorveglianza presenti nel 'piazzale'.

"Un danno fastidioso, ma quel che mi dà più fastidio è che mi risulta che l’abbiamo ricavato dall’esame delle nostre telecamere; io in questi casi preferirei una pronta e immediata comunicazione da parte di chi questo danno l’ha fatto. Magari però ci sarà qualche motivazione, che appureremo. Non è la prima volta, e per questo chiediamo sempre ai nostri bravi operatori un surplus di attenzione. Nel caso le verifiche del caso confermino questo danno, ovviamente, esso sarà a carico dell’azienda".