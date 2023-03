Passerà da Siena la 1000 Miglia 2023

Anche il 2023 arriva la “corsa più bella del mondo: le 1000 Miglia passerà da Siena.

La giunta ha dato l’ok al transito per il prossimo 15 giugno e al controllo a timbro in Piazza del Campo della rievocazione storica “1000 Miglia” patrocinata dal Comune che anche quest’anno farà tappa a Siena.

Su proposta dell’assessore al turismo e commercio Stefania Fattorini è stata, infatti, approvata la delibera che oltre a permettere il passaggio delle vetture concederà in uso gratuito la Sala delle Lupe di Palazzo Pubblico e il Cortile del Podestà e il Tartarugone di Piazza del Mercato per l’allestimento del pranzo da offrire ai partecipanti al loro arrivo.

Inoltre, come si evince dall’atto, dal momento che l’ente agirà, ad ogni effetto, come co-organizzatore, gli spazi e le aree pubbliche interessate dall’evento saranno in regime di esenzione dal pagamento di canoni.

“La storica corsa disputata dal 1921 al 1957 – ha commentato Fattorini - considerata la “più bella del mondo” per la sua capacità di coniugare tradizione, eleganza e bellezze paesaggistiche, e che ha sempre visto il passaggio da Siena incluso nel suo itinerario, si conferma così un appuntamento fisso per la nostra città. Non potevamo interrompere questa tradizione con una manifestazione che, ogni anno, vede la partecipazione di auto e di equipaggi provenienti da tutto il mondo, coinvolgendo un grande numero di appassionati e non solo, e che, grazie ad una copertura mediatica nazionale e internazionale, ci permette di esportare la nostra città”.

Fonte: Comune di Siena - Ufficio stampa