Infermiere spiate all'ospedale di Empoli, chiusura indagini per 3 tecnici

Il quotidiano La Nazione riporta la chiusura delle indagini in merito al caso delle infermiere spiate negli spogliatoi dell'ospedale San Giuseppe di Empoli. Si tratta di un 36enne di San Miniato, un 40enne di Capraia e Limite e un 57enne di Castelfranco di Sotto, dipendenti di una ditta in appalto per la manutenzione degli impianti. Loro avrebbero inserito una microcamera collegata con la stanza attigua allo spogliatoio femminile, per poter sbirciare le operatrici mentre si cambiavano divise e vestiti. Il dispositivo era attaccato a un monitor. A sporgere denuncia sono state 47 donne impiegate nell'ospedale.