Abusò di una 93enne per "togliergli il diavolo": condannata a 9 anni una badante

Una badante moldava di 37 anni è stata condannata dal tribunale di Firenze a 9 anni di reclusione e all'espulsione dall'Italia per violenza sessuale aggravata e lesioni ai danni di una pensionata di 93 anni. La vicenda è avvenuta il primo giorno di servizio della badante, che era stata assunta dai figli della pensionata per assistere la madre con problemi di deambulazione. La vicenda risale all'1 novembre 2021.

Tuttavia, la badante si è trovata sola in casa con la pensionata e l'avrebbe immobilizzata sul letto dicendole di dover "toglierle il diavolo", prima di violentarla. La pensionata ha subito confidato l'episodio ai suoi figli e ha presentato denuncia. La badante è stata licenziata immediatamente ma non si è mai presentata in tribunale durante il processo. Oltre alla pena detentiva, la badante dovrà versare un risarcimento di 25.000 euro alla pensionata costituitasi parte civile nel processo.