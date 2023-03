Canottieri sul Tamigi, Londra accoglie il team da Limite

Fine settimana intenso per la Canottieri Limite impegnata in trasferta su due fronti,con i suoi vogatori ex-campioni a Londra e con la squadra giovanile a Sabaudia. L’appuntamento di Londra,la “head of the river”, una classicissima internazionale riservata alle imbarcazioni ad “otto” colma un vuoto in quanto la società biancoceleste mai vi aveva partecipato con un proprio equipaggio nel corso della sua storia.

Non è vissuta come evento agonistico vero e proprio per il quale gli atleti si preparano ma piuttosto come occasione di grande festa,occasione di aggregazione di amici e compagni di tante battaglie agonistiche che si ritrovano per vivere insieme una bellissima esperienza sul Tamigi.

L’otto limitese è giunto al traguardo in 140esima posizione su oltre 400 barche partenti.Per Elia Salani-David Corti-Jeff Mannozzi-Alessio Bacherotti-Alberto Baviello- Lorenzo Bonaffini-Samuele Gori-Sasha Puccioni belle emozioni e divertimento con uno spettacolo incredibile di equipaggi di ogni età e nazione.Alla regata nazionale di Sabaudia invece 3 ori 4 argenti e 3 bronzi.Tornano con l’oro al collo Dario Biondi-Edoardo DeVito in 2 senza assoluto,le sorelle Alessia e Irene Coresti in doppio under 14 e Marta Lensi(all’esordio) e Vittoria Ancillotti in doppio under 13.

Medaglie d’argento per Mattia Carboncini-Fabrizio Rossi-Alessandro LaRosa- Stefano Dellarossa-Isaia Prosperi-Samuele Sartiani-Filippo Cecchi-Giorgia Piroddi-Duccio Cianti- Tristan LoParco.Bronzo per Rebecca Lensi-Emma Luchetti-Andrea Pelella-Alessio Guglielmi. Piazzamenti fuori dalle medaglie per Gabriele Berti- Gherardo Campori-Niccolo’ Bigalli-Tommaso Caponi-Valentino Francalacci-Carlotta Piccini-Lorenzo Scaffi-Samuele Santini.

Due giornate intense di sport e di gare con la Società presente sul campo con 30 atleti in gara. Adesso occhi puntati sul prossimo fine settimana, regata nazionale di Piediluco, selettiva per i Campionati Europei.Limite sarà presente con 12 atleti.

Fonte: Canottieri Limite