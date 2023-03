Caso di legionella in una Rsa dell'Aretino: ricoverata una 90enne

È stato registrato un caso di legionella in una residenza sanitaria assistita nella Valdichiana Aretina. Si tratta di una signora di 90 anni, che già presenta fragilità a causa di importanti patologie. La donna è stata ricoverata presso l'ospedale di Cortona. Fortunatamente, la paziente si trova in condizioni stabili e dovrebbe essere dimessa nei prossimi giorni. Nel frattempo, il servizio di igiene pubblica della ASL Toscana sud est ha effettuato campionamenti sull'acqua e sull'impianto idrico della struttura, ma occorreranno circa 15 giorni per ottenere i risultati. Sono state imposte una serie di prescrizioni per la sanificazione della RSA, e saranno effettuati ulteriori controlli e campionamenti per verificare l'efficacia delle misure adottate.