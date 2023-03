Domenica al Museo di Fucecchio, primo appuntamento per le famiglie

Torna “La domenica del Museo”, l’iniziativa promossa dal Museo Civico e Diocesano di Fucecchio e dedicata alle famiglie.

Un ciclo di tre incontri che, attraverso attività laboratoriali che partono dalla collezione museale, mette alla prova la creatività di grandi e piccoli per scoprire insieme le infinite storie del Museo e del Parco Corsini.

Il primo dei tre appuntamenti, dedicati alle famiglie con bambini dai 6 agli 11 anni, è in programma domenica 26 marzo alle ore 16.30.

Tema dell’incontro sarà “Primavera in technicolor”: partendo dall’osservazione di alcuni dipinti del museo, i partecipanti sceglieranno i colori per dipingere la propria personale primavera. Per il mese di aprile la data prescelta sarà quella di domenica 23 con “A passeggio nel Parco”: in programma una visita alla sezione dedicata al Medioevo all’interno del museo e un piccolo trekking nel Parco Corsini fino alla cima della Torre di Mezzo. Ultimo appuntamento domenica 28 maggio con un pomeriggio dedicato al tema “Assedio al Castello”: attraverso un laboratorio, bambini e adulti potranno conoscere da vicino la storia del paese e le diverse funzioni delle strutture che si trovano nel Parco Corsini.



La partecipazione ai singoli laboratori prevede un costo di € 5,00 a famiglia (un bambino accompagnato dai genitori) a cui si aggiunge il costo di € 1,50 per ogni altro bambino.



Per maggiori informazioni e prenotazioni è possibile contattare il museo al numero 0571 268262 o via mail all’indirizzo museo@comune.fucecchio.fi.it, oppure visitare il sito internet www.museofucecchio.it.