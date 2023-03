Dramma Popolare, due appuntamenti a San Miniato

Il teatro dei Cielo di San Miniato, guidato da Marzio Gabbanini, riprende la sua corsa a tappe verso l’edizione 2023 della Festa del Teatro con due nuovi appuntamenti. Due iniziative a diverso titolo cariche di significato. La prima venerdì prossimo alle 18 a Palazzo Grifoni, in collaborazione con la Fondazione Centro Studi Tardo Medioevo. Si tratta della conferenza «Gustave Dorè: visioni danteste» che avrà come relatore Ilario Luperini, storico dell’arte. La serata sarà introdotta dal presidente Gabbanini e sarà moderata da Laura Baldini. Il secondo appuntamento è per domenica prossima alle 21,15 nella chiesa di San Miniato Basso con «Da Pacem», un discorso musicale sacro, di lode e invocazione a cura dell’emsable Neuma. La relazione tra monodia e polifonia è il principio che ha ispirato il programma Da Pacem, dove la sublime espressività del canto all’unisono incontra la multiformità della dimensione polifonica. Il discorso sacro si snoda attraverso i secoli tra luce e tenebra, celebrazione di lode e accorata invocazione, nel rapporto sempre complesso e dialettico tra umano e divino.

Un excursus meraviglioso vocale tra il ricchissimo repertorio medievale e rinascimentale con alcune tra le più evocative pagine musicali del Novecento, arricchito di manipolazioni, arditezze e sperimentazioni nati all’interno del progetto Neuma. Le interpreti. Anna, Claudia, Francesca, Ilaria e Valentina, ciascuna con una diversa biografia musicale, si incontrano in Germania, animate da un comune interesse verso il mondo della vocalità; lì intraprendono un percorso formativo all’Istituto di fisiologia vocale applicata. Qui studiano con Gisela Rohmert e i suoi collaboratori che dagli anni Ottanta portano avanti una preziosa ricerca, nel tentativo di creare un ponte tra arte e scienza. E a partire da questa ricerca, le musiciste, hanno immaginato un crocevia delle diverse esperienze da cui provengono, in continua sperimentazione ed evoluzione. Neuma è un progetto artistico affascinante e coinvolgente che offre all’antico e al moderno uno sguardo audace e atemporale, radicato nel corpo dello strumento della voce. Un evento di grandi atmofere la cui presenza a San Miniato è resa possibile dall’impegno culturale della Fondazione Idp.

Fonte: Dramma Popolare - Ufficio stampa