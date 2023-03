Il Sahara di Giorgio Savini, incontro del Pd San Miniato

Il circolo del PD di San Miniato organizza, ricordando Giorgio Savini, un dibattito sulla questione del Sahara Occidentale Venerdì 24 marzo alle ore 21,15 nella Sala del Bastione a San Miniato.

La segretaria Elisa Nesti introdurrà la riunione e cui parteciperà Michele Fiaschi, consigliere delegato alla cooperazione internazionale ed alla Pace del Comune di San Miniato, mentre coordinerà la discussione Delio Fiordispina.

Il professore dell’Istituto Tecnico Carlo Cattaneo Marco Tremori spiegherà la situazione geografica, storica e politica del Sahara Occidentale che dopo essere stata una colonia spagnola fu occupata la Marocco nel 1975 e molti dei suoi abitanti sono stati costretti da allora e ancora oggi a vivere nelle tendopoli dell’Algeria. Nonostante le numerose risoluzioni dell’ONU non si è mai tenuto il referendum sull’autonomia del Sahara ed il Marocco occupa ancora questo paese.

Recentemente la questione del Sahara è ritornata alla ribalta con il Marocco Gate, con il quale si è tentata una pressione sul Parlamento europeo per mantenere la situazione politica attuale a scapito del popolo Saharawi, che deve ancora subire l’occupazione marocchina. Sull’argomento verrà proiettato un filmato della trasmissione di RAI 3- Presa Diretta, di pochi giorni fa.

Andrea Mezzetti, presidente dell’Associazione Hurria della zona, che appoggia la lotta per la libertà del popolo Saharawi, illustrerà le azioni di solidarietà portate avanti da 20 anni da questa associazione. Annuncerà anche i programmi di solidarietà per l’estate che prevedono l’ospitalità di 10 bambini Saharawi nei nostri comuni,per due mesi, per portarli via dall’inospitale deserto in cui sono ospitati.

Nel corso della serata verranno raccolti fondi in favore dell’associazione Hurria, in memoria di Giorgio Savini, recentemente scomparso, che è stato per molti anni uno dei volontari più impegnati nella solidarietà ai bambini Saharawi. Sarà una serata che analizzerà la situazione politica di questo popolo ed al tempo stesso si parlerà di pace di solidarietà e della guerra ingiusta che continua fra le dune del deserto.

Fonte: Pd San Miniato