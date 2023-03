Gran Galà Operistico per il centenario di Borsò con decine di artisti

Una serata d’eccezione si preannuncia sabato 1 aprile al Teatro del Popolo di Castelfiorentino, dove alle ore 21.00 è in programma il “Gran Galà Operistico” dedicato al grande tenore Umberto Borsò, nell’ambito delle iniziative previste quest’anno per il centenario della sua nascita. Promossa dall’Associazione “Amici della Lirica Umberto Borsò”, la serata proporrà una selezione di opere che facevano parte del nutrito repertorio del tenore castellano, dalla “Cavalleria Rusticana” a “La Traviata”, da “La forza del destino” a “Il Trovatore” e così via

Sul palco si alterneranno decine di artisti, di cui tre selezionati dall’associazione nel corso delle audizioni che si sono svolte a gennaio: il soprano Martina Fulignati (Empoli), la mezzosoprano Beatrice Amato (Reggio Emilia) e il tenore Alessandro Fantoni (Genova). Si esibiranno inoltre due ospiti di fama internazionale come il soprano Maria Billeri e il baritono Giancarlo Ceccarini, quest’ultimo amico personale di Umberto Borsò e di Miriam Ferretti, cantante di livello internazionale anche lei nativa di Castelfiorentino (scomparsa nel 2000).

Oltre all’Orchestra sinfonica dell’associazione Orpheus, formata da una trentina di musicisti, e al coro giovanile della medesima associazione, tra le novità della serata figura il debutto del “Coro Lirico Castellano”, costituito da una quarantina di coristi, che hanno dato vita lo scorso anno a un laboratorio musicale nato da una collaborazione tra l’associazione “Amici della Lirica Umberto Borsò” e la Scuola di Musica di Castelfiorentino (diretti da Gabriele Centorbi)

L’associazione “Amici della Lirica” parteciperà alla serata con Martina Barreca, Francesco Marchetti, Elisabetta Vuocolo, insieme a Alessandro Ceccarini, Lorenzo Martinuzzi, Claudio Mugnaini. Tra una esibizione e l’altra, sono previste anche alcune proiezioni video e testimonianze dedicate al grande tenore

“Una serata imperdibile – osserva la vice sindaco, Claudia Centi – dedicata al nostro concittadino e tenore Umberto Borsò, “ambasciatore del belcanto del mondo”, di cui quest’anno ricorre il centenario della nascita e per il quale l’associazione che porta il suo nome sta facendo un lavoro davvero eccellente non solo per ricordarlo come merita, avendo in serbo peraltro anche altri appuntamenti che per il momento non possiamo svelare, ma soprattutto per riscoprire e valorizzare la tradizione della musica lirica a Castelfiorentino, che fa parte della nostra identità, della nostra cultura, della nostra storia”.

La serata è organizzata in collaborazione con il Comune di Castelfiorentino, la Fondazione Teatro del Popolo, l’Ente Cambiano Scpa, GialloMare Minimal tatro, Orpheus Aps

Biglietti: da 9 a 13 euro acquistabili online sul sito ufficiale www.teatrocastelfiorentino.it oppure presso la biglietteria del teatro del popolo (piazza Gramsci 80) tel. 0571.633482

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa