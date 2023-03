L'Ora del Racconto torna al sabato mattina a Castelfranco

La magia del racconto per chi ancora non sa leggere o semplicemente si vuol far trasportare dalla fantasia nel mondo incantato dei libri. Tornano i sabati mattina della Biblioteca Comunale di Castelfranco con “L'Ora del Racconto”: una serie di letture animate di storie per bambini dai 4 agli 8 anni.

Fiabe e racconti appassionanti saranno letti dal vivo da bravissime lettrici volontarie in sei appuntamenti da marzo a maggio, in programma dalle 10,30 alle 11,30 nella Biblioteca di Castelfranco e di Orentano. Un’ora di puro e sano divertimento che avvicina i più piccoli all’affascinante mondo dei libri.

Dopo l’appuntamento dell’11 marzo, “L’Ora del racconto” riparte sabato 25 marzo alla Biblioteca Comunale di Orentano con un altro appuntamento speciale legato alla Giornata internazionale della Donna realizzato in collaborazione con la cooperativa PromoCultura: la lettura animata del libro "L'erba magica di Tu Youyou. La scienziata che sconfisse la malaria". Racconto dedicato alla storia della scienziata Tu Youyou, prima donna cinese a ricevere il Premio Nobel per la medicina, coraggiosa e determinata, che ha dato un grande contributo alla ricerca scientifica, pur vivendo in un contesto sociale dove era complicato essere donne di scienza.

Le letture proseguono, sempre in orario 10.30, con il seguente programma:

- sabato 1° aprile (Biblioteca Castelfranco)

Doriana Piampiani legge "Storie di gatti"

- sabato 15 aprile (Biblioteca Castelfranco)

Fabio Fisoni legge "Il mostro peloso"

- sabato 29 aprile (Biblioteca Castelfranco)

Sabina Chimenti legge "Una fame da lupo (età 3-6)

- sabato 13 maggio (Biblioteca Castelfranco)

Ersilia Scuotto e Morella Cappelli leggono "Il posto giusto"

- sabato 27 maggio (Biblioteca Castelfranco)

Stefania Morelli legge "La capra ferrata".

Per partecipare è richiesta la prenotazione telefonando ai numeri 0571/487260 oppure 487263.

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto - Ufficio stampa